شكرا لبحثكم عن خبر الحاكم الفعلي لصنعاء يبدأ بازاحة مدراء مراكز الشرطة بتهمة التواطؤ مع المؤجرين ضد المستأجرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الحاكم الفعلي لصنعاء، والمعين وزيرا للداخلية بحكومة المليشيا غير المعترف بها، عبد الكريم الحوثي، اليوم الثلاثاء، بالبدء بازاحة مدراء مراكز الشرطة بتهمة التواطؤ مع المؤجرين ضد المستأجرين.

و وفقا لوكالة " سبأ " بنسختها الحوثية، فقد وجه الحوثي، بمحاسبة مدراء مراكز الشرطة المتواطئين مع ملاك العقارات الذين يسعون لرفع الإيجارات والتعسف بالمستأجرين.

وكان الحوثي، أعلن في وقت سابق، عن استكمال عملية دمج مليشياته والتي أسماها اللجان الشعبية في وزارة الداخلية تمهيدا لإقصاء القوات الامنية المؤهلة وإحلال الاتباع الذين تم دمجهم بدلا عن السابقين.

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