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يزيد بن سلمان - شبوة - محافظة يمنية تجدد انفرادها بالإصابات وحالات التعافي من ”كورونا ” أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة وسبع إصابات جديدة بالفيروس بمحافظة حضرموت.

وقالت في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إن جميع الحالات في بحضرموت، مشيرة إلى تسجيل ست حالات شفاء، وحالة وحيدة بشبوة.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى ألف و889 إصابة منها 537 وفاة.

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