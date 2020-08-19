شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. قوات الجيش الوطني تغنم أطقم وأسلحة تركتها ميليشيا الحوثي قبل فرارها في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كبدت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المواجهات الأخيرة في محافظة الجوف.

وأظهر فيديو مصور اغتنام قوات الجيش الوطني أطقم وأسلحة تركتها ميليشيا الحوثي خلفها قبل فرارها من قوات الجيش الوطني في جبهة الجدفر بمحافظة الجوف.

وكان الموقع الرسمي للجيش الوطني، أكد أن قوات الجيش حررت مواقع واسعة من قبضة ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانياً، شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

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وتمكنت قوات الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين من استعادة عدة مواقع في جبهة الجدافر، وأوقعت في صفوف الجماعة عشرات القتلى والجرحى، بينهم قيادات ميدانية، في وقت واصل الجيش تقدمه باتجاه منطقة بير المرازيق، وذلك بعد أن حرّر مواقع الحبيل، وسط تقهقر مستمر لميليشيا الحوثي.