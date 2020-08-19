شكرا لبحثكم عن خبر بيان عسكري للمنطقة الاولي بشأن اعادة تموضع القوات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

استبعدت المنطقة العسكرية الاولى المتمركزة بمدينة سيئون، محافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء، أي احتمالات لاعادة تموضع قواتها خارج المحافظة، وفق ما نقل عن اجتماع عسكري موسع، ترأسه قائد المنطقة اللواء صالح طيمس الذي عاد للتو من زيارة للرياض بموجب استدعاء رئاسي.

و وفقا لبلاغ صحفي، أكد طيمس "أن المنطقة لن تسمح بأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الداخلية والدفاع في نطاق المنطقة العسكرية الاولى" في إشارة إلى مساعي المجلس الانتقالي الجنوبي نشر قوات موالية له في المنطقة الصحراوية الممتدة إلى الحدود مع السعودية.

و حث طيمس، قادة الوحدات العسكرية على "مضاعفة جهود مكافحة التهريب والارهاب والحفاظ على الجاهزية القتالية والفنية وتطوير وإعداد وحداتهم قتاليا ومعنويا، خلال هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن".