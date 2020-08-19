شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مسؤول محلي في محافظة حضرموت بذبحة صدرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي، اليوم الثلاثاء، مسؤول محلي في محافظة حضرموت .

وقال مصدر محلي ان مدير عام مديرية الريدة وقصيعر، العميد صالح حسن العمقي، توفي إثر أزمة صحية ألمت به.

حيث باغتت الراحل ذبحة صدرية، خلال تفقده منطقة وادي بدش، قبل نقله إلى مستشفى الريدة.

وقرر الأطباء نقله إلى مستشفى خارج المديرية إلا أنه فارق الحياه، قبل وصوله.