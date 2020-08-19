شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مسؤول محلي في محافظة حضرموت بذبحة صدرية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفي، اليوم الثلاثاء، مسؤول محلي في محافظة حضرموت .
وقال مصدر محلي ان مدير عام مديرية الريدة وقصيعر، العميد صالح حسن العمقي، توفي إثر أزمة صحية ألمت به.
حيث باغتت الراحل ذبحة صدرية، خلال تفقده منطقة وادي بدش، قبل نقله إلى مستشفى الريدة.
وقرر الأطباء نقله إلى مستشفى خارج المديرية إلا أنه فارق الحياه، قبل وصوله.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مسؤول محلي في محافظة حضرموت بذبحة صدرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.