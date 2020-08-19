شكرا لبحثكم عن خبر زعمت تدمير 12 معسكر تابع للشرعية.. ميليشيا الحوثي تعلن عن ”عملية نوعية” في البيضاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - زعمت ميليشيا الحوثي الانقلابية عن تنفيذها عملية نوعية في محافظة البيضاء تمكنت خلالها من السيطرة على مناطق واسعة.
وقال المتحدث باسم الميليشيا الحوثي يحيى سريع في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء أن ميليشياته نفذت عملية نوعية في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء.
وزعم سريع في بيانه أن ميليشياته تمكنت من دمرت أكثر من 12 معسكرا للجيش الوطني في المديرية وأنها سيطرت على مساحة تبلغ ألف كيلومتر مربع.
وأكد سريع سقوط أكثر من 250 شهيد من قوات الجيش الوطني حسب زعمه.
وقال مراقبون أن الميليشيا الحوثية أذاعت هذا البيان الكاذب لرفع معنويات أنصارها وجنودها وتعويضهم بأنباء زائفة عن الأنباء التي تحكي هزائمها النكراء في الجوف ومأرب.
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