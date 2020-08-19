شكرا لبحثكم عن خبر زوجة مغترب يمني وشقيقها ضحية لخلية دعارة بمحافظة إب "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، عن أن زوجة المغترب اليمني وشقيقها الذي عثر على جثتيهما؛ هما ضحية لخلية دعارة تديرها عمتها و أخت زوجها وشقيقين، بمنطقة الأكمة، م ديرية الظهار، محافظة إب.

وأوضحت مصادر في البحث الجنائي بالمحافظة لـ "المشهد اليمني "، انه بعد أن تم العثور على جثة الطفل رعد، عثر بعد ساعات على جثة شقيقته هنادي الزنداني 17 عاما مرمية في أرضية بيت الهبوب الواقعة جنوب عمارة العطاب بمدينة اب، إذ قام مختصي الأدلة الجنائية بمعاينة الجثة، و اتضح أنها قتلت في مكان آخر عن طريق الخنق ونقلت جثتها الى المكان الذي وجدت فيه، وبدء البحث والتحري لمعرفة الجناة وهم كل من

المدعو "ياسر عبد الودود الشرعبي" 26عاما والمدعو "سعيد عبد الودود الشرعبي" 19 عاما، والمدعوة غرام ناجي حسين راجح البالغة من العمر 50 عاما، وهي عمة المجنية عليها ( والدة زوج المجني عليها هنادي المغترب في السعودية)، والمدعوة غدير مصلح الهبوب 23عاما؛ أخت زوج المجني عليها.

وأشارت المصادر إلى قيام المتهمين بخنق المجني عليهما هنادي وشقيقها رعد، في منزلهما في غرفتة نومهما في الدور الثالث من المنزل الذي يسكنان فيه، ثم نقل الجثتين إلى المكان الذي وجدتا فيه.

وبينت المصادر أن المتهمة "غرام راجح " أعترفت أنها كانت تدير خلية دعارة مع ابنتها "غدير"، وبمجرد أن علمت أن هنادي زوجة ابنها المغترب (والتي تسكن مع شقيقها رعد في منزل أسرة الزوج) اكتشفت أن عمتها تدير خلية دعارة، وهددت بالإبلاغ عنها، فما كان من المتهمة إلا أن طلبت من شركائها المدعو ياسر الشرعبي و سعيد الشرعبي بقتل المجني عليها "هنادي" عن طريق الخنق، وكذلك قتل شقيقها الطفل "رعد" الذي كان ينام معها في نفس الغرفة والتخلص من جثتيهما.

وكان أمن المحافظة تمكن أمس من إلقاء القبض على المتهمين تم بعد مرور أقل من 24 ساعة من إرتكاب الجريمة، وتم إحالتهم للعدالة.

وكانت العفيفة هنادي البالغة من العمر (١٧)، المتزوجة حديثا من مواطن مغترب في الخارج، ولم يمضي على زواجهم سوى عام واحد فقط، وشقيقها رعد عبده عبدالله الزنداني في (١٢)، من عمره ، ضحايا لتلك العلاقة المحرمة والدخيلة على المجتمع اليمني المحافظ.

وكانت شقيقة هنادي على علم بما دار آخر يوم في المنزل من حديث، وكانت على تواصل مكثف للأطمئنان على هنادي ورعد، وفي آخر محاولة أتصال كان هاتف هنادي مغلق، كررت المحاولة دون جدوى، أبلغت والدها فورا بالامر وقام بابلاغ الجهات المعنية وأنطلقت رحلة البحث عن هنادي ورعد.

وتصاعدت في الاونة الاخيرة، الجرائم بكافة أنواعها من قتل واختطاف ونهب، بشكل مخيف في المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.