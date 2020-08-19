شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. سيل يباغت شبان في حضرموت حاولوا إخراج سيارة متوقفة في مجراه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قام ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بتداول فيديو يظهر قدوم سيل كبير في إحدى مناطق محافظة حضرموت .
حيث ظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الشبان وهم يحاولون دفع احدى السيارات التي توقفت إلى خارج مجرى السيل قبل أن يداهمهم سيل اخر اكبر ليهرب الجميع ناجين بأنفسهم تاركين السيارة المتوقفه ليجرفها السيل بقوة.
وقال ناشطون إن الفيديو جرى تسجيله قبل اسبوعين في منطقة وادي بظي بمنطقة العليب في هضبة حضرموت .
يذكر أن حضرموت وعدد من المناطق اليمنية شهدت امطارا غزيرة تسببت في أضرار في منازل وطرقات وممتلكات خاصة .
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