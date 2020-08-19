محافظة يمنية تتخذ أول اجراء ضد الامارات الصهيونية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة



قررت محافظة الحديدة أخذ زمام المبادرة في التعبير عن رفضها للإتفاق المشين بين الامارات والكيان الاسرائيلي، حيث صدر قرار القائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم رقم (203) لسنة 2020م بتغيير إسم شارع زايد الى اسم شارع فلسطين.

وقضت المادة الثانية من القرار على مكتب الأشغال والطرق ومكتب فرع الهيئة العامة للآراضي وضع اللوحات التعريفية بشارع فلسطين حتى يسهل للمواطنين التعامل بالمسمى الجديد.

ويأتي صدور القرار بناء على مطالبات المواطنين وتنديدهم ورفضهم لإتفاق العار الإماراتي الذي أبرمه حكام آل زايد وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية المعلن عنه الأسبوع الماضي.

وكانت مطالب شعبية، دعت حكومة الانقاذ الوطني الى اتخاذ قرارات حازمة ضد الامارات وفي مقدمة تلك القرارات المطلوبة وقف عملية استيراد المنتجات من الامارات والتمهيد لذلك من خلال ايجاد البدائل المناسبة.