شكرا لبحثكم عن خبر نجاة قيادي في الحراك الجنوبي من الموت بأعجوبة اثر سقوطه من سطح منزله في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا قيادي بارز في الحراك الجنوبي من الموت بأعجوبة اثر سقوطه من سطح منزله مساء اليوم الثلاثاء .

حيث تعرض القيادي بالحراك الجنوبي "علي خضر مجرفه" القيادي في اتحاد شباب الجنوب لاصابة وكسور في أحد فقرات العمود الفقري وانحاء متفرقة من جسمه إثر سقوطه من فوق سطح منزله.

ونقل مجرفه إلى مستشفى الوالي إثر اصابته وخضع هناك للفحوصات وتلقي الاسعافات الأولية وجرى بعدها تحويله إلى مستشفى الجمهورية العام نتيحة عدم قدرته على تحمل تكاليف العلاج.

وطالب ناشطون بالحراك الجنوبي بالعمل على مساعدة مجرفه والمساهمه في تكاليفه داعين الجميع إلى التعاون معه .