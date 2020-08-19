شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق لـ ناطق قوات "طارق صالح" بشأن ثبوت تورط منتمين لمليشيا "حزب الله" باغتيال "الحريري" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق المتحدث الرسمي بإسم قوات المقاومة الوطنية، وعضوالقيادة المشتركة بالساحل الغربي العميد صادق دويد، على ثبوت تورط منتمين لمليشيا "حزب الله" باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال دويد في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، رصدها " المشهد اليمني "، أن "ثبوت تورط منتمين لحزب الله باغتيال الشهيد الحريري يؤكد دور إيران وأذرعها في جناية الارهاب الدولي و زعزعة أمن المنطقة العربية وانكشاف محاولات تضليل الشعوب باسم محور المقاومة".

واكد دويد على "أن المنخرطون في تنظيمات عقائدية لا يعملون بمعزل عن قياداتهم".

وكان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، ادانوا، اليوم الثلاثاء، المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، فيما ينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات.

وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.

وأوضح: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك، بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".

وقالت المحكمة الخاصة بلبنان، إن الأدلة تشير إلى تورط عياش في مؤامرة الاغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفترة التي سبقته، لكنها أضافت أنه "لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين" لقتل رئيس الوزراء الأسبق.

وقال رئيس المحكمة بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن اغتيال الحريري عملية "إرهابية" تم تنفيذها لأهداف سياسية.

وأضافت المحكمة إنه لا توجد أدلة بخصوص تورط 3 متهمين آخرين في القضية.

وقالت إن الادعاء أظهر أن المشتبه بهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم، لكنه لم يربط بشكل كاف بين المشتبه بهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل.

وقالت القاضية جانيت نوسورذي" "لم يتمكن الادعاء من أن يثبت دون مجال للشك المنطقي مشاركة (المشتبه بهم الثلاثة) في إعلان المسؤولية الكاذب عن الهجوم على الحريري".



صادق دويد

@SDwaid

المنخرطون في تنظيمات عقائدية لا يعملون بمعزل عن قياداتهم،وثبوت تورط منتمين لحزب الله باغتيال الشهيد الحريري يؤكد دور إيران وأذرعها في جناية الارهاب الدولي و زعزعة أمن المنطقة العربية وانكشاف محاولات تضليل الشعوب باسم محور المقاومة.

5:42 PM · Aug 18, 2020