شكرا لبحثكم عن خبر إغلاق مفاجيء لحسابات كبار قادة الجيش اليمني في ”تويتر” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تفاجأ متابعون على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بالإغلاق المفاجيء لحسابات كبار قادة الجيش اليمني.

وتأكد "المشهد اليمني "، من صحة الخبر؛ و وجد حسابات الفريق الركن محمد المقدشي وزير الدفاع و رئيس هيئة الاركان العامة اللواء صغير بن عزيز والمتحدث الرسمي بإسم الجيش العميد عبده مجلي وحسابات عدد من قادة الألوية والمناطق العسكرية وأغلب حسابات قيادات رفيعة بوزارة الدفاع على موقع التدوين المصغر " تويتر "، متوقفة بشكل مفاجيء أو أنه تم حذفها.

وحاول "المشهد اليمني "، التأكد من مصادر عسكرية رفيعة بالجيش اليمني، لكنها

أكدت عدم علمها بهذا الإجراء المفاجيء، الذي أثار تساؤلات عدة، محفوفة بالمخاوف من الفاعل أو المتسبب.

وتأتي الخطوة، بالتزامن مع معارك عنيفة يخوضها الجيش اليمني ضد مليشيا الحوثي على مختلف جبهات القتال بمحافظة مارب، لليوم الخامس على التوالي، تكبدت خلالها المليشيا أكثر من الف قتيل وجريح.

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