شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى في حادث مروري مروع جوار ”الكلبة” بذمار والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر محلي، بوقوع قتلى وجرحى في حادث مروري مروع بمحافظة ذمار.

وذكر المصدر لـ " المشهد اليمني "، أن الحادث المروع وقع على طريق الحداء أمس الاثنين، جوار قرية الكلبة، و أدى إلى وفاة 11 شخصا؛ خمسة منهم "مقاوتة" من مديرية عتمة.

وأشار إلى وقوع ثلاثة جرحى اسعفوا إلى المستشفى وبينهم أمرأه في حالة حرجة.

وبين المصدر أن الحادث وقع بسبب تسابق ثلاث دراجات نارية، على متن كل واحد منها ثلاثة أشخاص، وارتطموا جميعا بسيارة "هيلكس".

وتحصد الحوادث المرورية أرواح المواطنين بشكل شبه يومي في معظم المحافظات اليمنية.

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