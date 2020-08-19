خبير اقتصادي يمني يتوقع صعود صاروخي لأسعار الذهب يتبعه هبوط حاد

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يزيد بن سلمان - شبوة - توقع خبير اقتصادي يمني، بصعود صاروخي لأسعار الذهب يتبعه هبوط حاد خلال الفترة القادمة.

وقال الخبير الاقتصادي، علي التويتي، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، أنه من المرجح أن يرتفع الذهب إلى 2400$ للأوقية؛ أي ما يعادل 40 الف للجرام بالسوق المحلية، في مطلع العام القادم 2021.

وأشار إلى أنه بعد ذلك قد يشهد نزول حاد إلى 1500$ للأوقية؛ أي ما يعادل 25 الف ريال للجرام الواحد.

و رجح أن يكون الهبوط في أواخر 2021 أو بداية 2022 .

واعتبر أن انخفاض أسعار الذهب والفضة هو هبوط تصحيحي، لكنه الآن عاود الارتفاع.

ويؤكد الاقتصاديين على أن الذهب هي النقود الحقيقية، خصوصا في ظل عدم إستقرار أسواق العملات النقدية.

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