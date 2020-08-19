شكرا لبحثكم عن خبر قرار حوثي جديد بشأن خريجي الثانوية العامة في المحافظات المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ناقشت وزارة التعليم العالي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا برئاسة الوزير حسين حازب عدد من المواضيع بشأن القبول والتسجيل منها موضوع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في المحافظات المحررة.

وبخصوص الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المحافظات المحررة الراغبين بالالتحاق في الجامعات الحكومية والأهلية فقد أقرت اللجنة العليا في وزارة الحوثيين بهذا الخصوص الموافقة على قبولهم.

ويأتي هذا القبول بحسب المصدر شريطة حصولهم على وثيقة رسمية ودائمة للثانوية العامة، وأن يخضعوا لنفس شروط القبول والإجراءات التي يخضع لها زملائهم في المحافظات التي تحت سيطرة الجماعة.