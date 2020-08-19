شكرا لبحثكم عن خبر تزيد عن 17 جبهة.. ميليشيا الحوثي تفتح جبهات جديدة على حدود مأرب ومصادر تكشف السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لجأت ميليشيا الحوثي إلى فتح جبهات جديدة باتجاه محافظة مأرب بهدف إرباك قوات الجيش الوطني ومحاولة استنزافها.

وقالت مصادر عسكرية بأن ميليشيا الحوثي فتحت اليوم جبهات جديدة في حدود قبيلة مراد بمحافظة مأرب مع قبيلة قيفة بمحافظة البيضاء.

وبحسب المصادر فإن الميليشيا تحاول بهذه الخطوة إرباك قوات الجيش الوطني وتشتيت الانتباه.

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وأكدت المصادر بأن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة في أكثر من 17 جبهة على حدود محافظة مأرب.

ويرى مراقبون أن الميليشيا الحوثي تستميت على حدود المحافظة في محاولة منها لإسقاطها لكن دون جدوى.

وقد التهمت الجبهات المختلفة في محافظة مأرب مئات من قيادات وأفراد ميليشيا الحوثي كما أحرقت عشرات الأليات العسكرية التابعة للميليشيا