شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. شاهد سيل جرار وكبير ومفاجئ يباغت مواطنين يحاولون إخراج سيارة في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه تجمع من الناس يحاولون إخراج سيارتهم العالقة بسبب الأمطار. ويظهر الفيديو وصول سيل جرار ومفاجئ بشكل غير متوقع أثناء محاولة المواكنين إخراج السيارة. ولم يترك السيل مجال للمتواجدين بإخراج السيارة بل أقدم كل شخص على الفرار بروحه لينقذها خوفا من الموت غرقا. وهذه الحادثة وقعت في وادي بظي العليب بمحافظة حضرموت خلال الأيام القليلة الماضية.

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