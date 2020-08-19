شكرا لبحثكم عن خبر توضيح من الجوازات السعودية بشأن نقل كفالة أبناء المواطنات السعوديات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توضيح من الجوازات السعودية بشأن نقل كفالة أبناء المواطنات السعوديات أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية إمكانية نقل كفالة الأبناء بين الوالدين في حال كان أحدهما يحمل الجنسية السعودية. وأشارت المديرية إلى أنه يجب إصدار هوية مقيم للأبناء من قبل ولي الأمر "الأب" ويتم التنازل بعد ذلك من قبله للأم المواطنة وحجز موعد لمراجعة إدارة الجوازات القسم النسائي.

جاء ذلك خلال ردها على تساؤل أحد المستفيدين عبر "تويتر" ، قال فيه " سيدة سعودية زوجها غير سعودي هل تستطيع نقل ابنائها على كفالتها ودمتم سالمين "

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