شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يوجه تحذير هام للمواطنين في هذه المناطق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من محافظة صعدة شمالا وحتى محافظة تعز وأجزاء من محافظة لحج جنوبا مع احتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى غرب هضبة حضرموت.

فيما قد تشهد أجزاء من السواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها أمطار متفرقة.

وأشار المركز في نشرة دورية إلى أن الأجواء ستكون حارة على المناطق الصحراوية والساحلية مع رياح موسمية شديد في مياهنا الإقليمية وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

Advertisements

ونبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة للضباب أو السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

فيما نبه ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية لبلادنا