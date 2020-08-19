شكرا لبحثكم عن خبر قصف حوثي يلحق أضرار مادية في إحدى المدن السعودية الحدودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الدفاع المدني في منطقة جازان جنوب غرب السعودية، يوم الإثنين، إن ميليشيا الحوثي أطلقت مقذوفا عسكريا على إحدى القرى الحدودية مع اليمن.

ونقلت تقارير إعلامية عن الدفاع المدني السعودي في جازان، أنه رصد سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا على إحدى القرى الحدودية.

وأكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه نتج عن سقوط المقذوف تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات حسب ما نقلته وكالة "واس" السعودية.

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كما أشار المتحدث إلى مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وخلال الأيام الأخيرة، كثّف الحوثيون من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أكد اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

واعترضت قوات التحالف الخميس الماضي طائرة من دون طيار "مفخخة" وصاروخين باليستيين أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.