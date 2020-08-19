شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو #طفلة_الماء وهي تتلقى العلاج في أحد مستشفيات تعز بعد قنصها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أظهر مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي الطفلة رويدا التي تم قنصها من قبل ميليشيات الحوثي في حي الروضة شرقي مدينة تعز، وهي تتلقى العلاج في أحد مستشفيات المحافظة.

وتظهر الطفلة رويدا خلال المقطع وهي تصرخ من شدة الألم أثناء تلقيها العلاج في أحد مستشفيات تعز بعد أن أنقذها أخاها من بطش القناص الحوثي ، وهرع شقيقها الذي كان معها لإنقاذها وقام بسحبها زحفاً، خوفاً من استهدافه برصاص القناص.

ويذكر إن قناصا تابعا لميليشيا الحوثي يتمركز في معسكر الأمن المركزي أطلق الرصاص على الطفلة (رويدا صالح 6 سنوات)، في جولة سبأ بحي الروضة، شرق المدينة، ما أسفر عن إصابتها بطلقة نارية في الرأس.

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كما أوضح السكان، أن الطفلة كانت تحمل في يدها دبة ماء فارغة في طريقها للمساربة من أجل تعبئتها في حي الروضة، وفق ما نقلته صحيفة "الشارع" المحلية، فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي رسما كاركاتيريا مؤلما للطفلة تحت هاشتاغ #طفلة_الماء.