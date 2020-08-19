شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو... جثث مقاتلي المليشيات الحوثية متناثرة في صحاري الجوف ومأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية أن المليشيات الحوثية تكبدت خلال الـ24 ساعة الماضية خسائر فادحة في الارواح والعتاد في جبهات مارب والجوف.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيو لجانب من المعارك في صحاري الجوف ومارب، والتي يظهر فيها جثث المليشيات المتناثرة في مختلف الجبهات.

وأكدت مصادر ميدانية، أن عشرات الجثث الحوثية لا تزال متناثرة في الصحاري والشعاب وبطون الجبال الشاهقة في منطقة قانية، لافتاً إلى أن بعضها مضى عليها أيام دون أن تنتشلها الميليشيات الحوثية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الميليشيات تواصل الزجّ بمئات من مسلحيها إلى جبهات القتال، ضمن سعيها اليائس للتقدم باتجاه مأرب، أكدت أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنّت كثيراً من الضربات التي استهدفت تعزيزات الجماعة وتحصيناتها.

Advertisements

وكان الموقع الرسمي للجيش الوطني، أكد أن قوات الجيش حررت مواقع واسعة من قبضة ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانياً، شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وتمكنت قوات الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين من استعادة عدة مواقع في جبهة الجدافر، وأوقعت في صفوف الجماعة عشرات القتلى والجرحى، بينهم قيادات ميدانية، في وقت واصل الجيش تقدمه باتجاه منطقة بير المرازيق، وذلك بعد أن حرّر مواقع الحبيل، وسط تقهقر مستمر لميليشيا الحوثي.