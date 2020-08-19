شكرا لبحثكم عن خبر خطأ طبي يودي بحياة طبيبة عيون يمنية في مصر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر مطلعة ان خطأ طبي فادح اودى بحياة دكتورة من ابناء محافظة عدن في إحدى مشافي مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية .
وقالت المصادر ان الدكتورة رحيمة الكعبي ، إختصاصية عيون قد دخلت مستشفى في مصر لإجراء عملية جراحية لإستئصال ورم في مرحلة نمو ، وقبل إجراء العملية قام طبيب الاوعية الدموية بالنصج إلى ضرورة عمل جهاز منع التجلط ولم يشرح لعائلة المريضة أخطار الجهاز وانه سيبقى ثابت طيلة العمر كله بالرجل.
واكدت المصادر ان ورقة المستشفى الموقع عليها من قبل الزوج لم توجد فيها أي ملاحظة مسجلة بتاتا بهذا الشأن ، الأمر الذي أدى إلى تسرب جلطات عبر الجهاز إلى الرئة بعد 24 ساعة من تركيب الجهاز أدى إلى عدم قدرة الأطباء على تفادي اوعلاج ما تسبب به هذا الجهاز للاسف.
وقالت المصادر ان الدكتورة رحيمة أمضت 21 يوما في العناية المركزة ولم يستطع الاطباء إنقاذ حياتها حتى وافتها المنية امس الأثنين .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.