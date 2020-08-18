شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة تصدر بيانا هاما بشأن اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المبلغ عنها بفيروس كورونا في اليمن، التي يشكل الرجال 74% منها، تراجعت خلال الأيام الماضية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عن تطور الوضع الوبائي بفيروس كورونا في البلاد.
وأضاف، أن هناك: "تراجعا في عدد حالات فيروس كورونا المبلغ عنها في اليمن، على الرغم من أن المعطيات تشير إلى استمرار انتشار الفيروس".
وقال البيان "إن عدد الحالات المؤكدة والوفيات بالفيروس أقل من الأرقام الفعلية المعلنة من قبل السلطات".
ولفت إلى أن" ذلك جاء بسبب الافتقار إلى مرافق اختبار وجود المرض، وتأخر الأشخاص في طلب العلاج بسبب وصمة العار، وصعوبة الوصول إلى مراكز العلاج والمخاطر المتصورة لطلب الرعاية".
وحتى مساء الأحد، تم تسجيل (1869) إصابة مؤكدة من بينها(530) حالة وفاة، و(1013) حالة شفاء، ولاتشمل هذه الاحصاءات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي التي تواصل التكتم على الوباء.
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