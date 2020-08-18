شكرا لبحثكم عن خبر في جريمة بشعة هزت ريمة.. شاب يقتل زوجته رمياً بالرصاص والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أقدم شاب عشريني اليوم الإثنين، على قتل زوجته الشابة في محافظة ريمة (غربي اليمن).
وقال ناشطون إن الشاب محمود طاهر محمد أحمد ( 22 عاماً) أطلق النار على زوجته في مديرية مزهر وأرادها قتيلة.
ولم تعرف بعد أسباب الحادثة، في حين رجح ناشطون أن يكون دافع القتل خلافات أسرية.
وفي الثامن من الشهر الجاري، أقدم مواطن على قتل زوجته وابنه رمياً بالرصاص على مرأى ومسمع من المارة في شارع البليلي بصنعاء قبل أن تتم الأجهزة الأمنية من القبض عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر في جريمة بشعة هزت ريمة.. شاب يقتل زوجته رمياً بالرصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.