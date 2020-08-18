شكرا لبحثكم عن خبر في جريمة بشعة هزت ريمة.. شاب يقتل زوجته رمياً بالرصاص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدم شاب عشريني اليوم الإثنين، على قتل زوجته الشابة في محافظة ريمة (غربي اليمن).

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وقال ناشطون إن الشاب محمود طاهر محمد أحمد ( 22 عاماً) أطلق النار على زوجته في مديرية مزهر وأرادها قتيلة.

ولم تعرف بعد أسباب الحادثة، في حين رجح ناشطون أن يكون دافع القتل خلافات أسرية.



وفي الثامن من الشهر الجاري، أقدم مواطن على قتل زوجته وابنه رمياً بالرصاص على مرأى ومسمع من المارة في شارع البليلي بصنعاء قبل أن تتم الأجهزة الأمنية من القبض عليه.