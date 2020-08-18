معين عبدالملك المكلف يلتقي عدد من المكونات الجنوبية ضمن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

عقد رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، اليوم، لقاءا مع عدد من المكونات الجنوبية، ضمن المشاورات المستمرة مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد أولويات مهامها في الفترة القادمة بما يتوازى مع حجم التحديات الراهنة، وما يفرضه ذلك من أهمية تكاتف الجهود لإنجاح مهامها، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



حيث التقى ممثلي الحراك الجنوبي السلمي وتيار النهضة والائتلاف الوطني الجنوبي وبعض قيادات المقاومة الجنوبية، وناقش معهم اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وفق معايير الكفاءة والتخصص، إضافة الى ما تم إنجازه في تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والحرص على تنفيذها كمنظومة متكاملة، وفق الجدول الزمني المحدد.

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وعرض رئيس الوزراء المكلف خلال اللقاء، الرؤية القائمة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة بعد تشكيلها، وما ستركز عليه من أولويات وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد وتحسين الخدمات وتجفيف منابع الفساد وتحقيق إصلاحات حقيقية وجذرية في عمل مؤسسات الدولة.. لافتا الى ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وتوفير الأجواء المناسبة لتوحيد الصف الوطني في استكمال المعركة المصيرية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ان المصلحة تقتضي المضي بنية صادقة وجادة من الجميع باتجاه توحيد الصف الوطني تحت مظلة الشرعية الدستورية، لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، والترفع عن المصالح الشخصية والضيقة في هذه المرحلة الحرجة.. مؤكدا ان اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة يراعي المصالح المشروعة لجميع الأطراف في اطار الدولة ومؤسساتها وفق مبدأ الشراكة.. مشيرا الى انه لا يوجد خيار سوى النجاح فقط في تنفيذ الاتفاق وتجاوز أي تحديات بفضل حكمة فخامة رئيس الجمهورية وادراك الجميع لخطورة المرحلة.

من جانبهم قدم ممثلو الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية وتيار النهضة والائتلاف الوطني الجنوبي، التهاني للدكتور معين عبدالملك على الثقة التي نالها من فخامة رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة، وانهم سيكونون عونا وداعمين له ولحكومته للقيام بواجباتها ومسؤولياتها.. مستعرضين عدد من الرؤى والأفكار الواجب تضمينها في أولويات الحكومة الجديدة.. لافتين الى ضرورة تكاتف جهود الجميع لإنجاح عملها للقيام بمهامها ومسؤولياتها.