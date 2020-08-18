تنظيم ورشة عمل لمناقشة وثيقة البنك الدولي لتقييم احتياجات الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت السلطة المحلية بمحافظة الجوف، اليوم، ورشة عمل لمناقشة وتحديث وثيقة البنك الدولي لتقييم الاحتياجات المستمرة للمرحلة الثالثة.

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وأوضح مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي ، حسين عبد البشيري ،ان الورشة الخاصة بطلب ملاحظات تحديث عام ٢٠٢٠م لوثيقة البنك الدولي لتقييم الاحتياجات المستمرة - المرحلة الثالثة التي تم دعوة القطاعات المحددة بالوثيقة والبالغ عددها اثنا عشر قطاعا خدميا للمشاركة بتحديث وثيقة تقييم الاحتياجات والتحقق من صحة بياناتها ومعلوماتها وقد خرجت الورشة محققة لأهداف الورشة .

فيما اشار منسق الورشة المهندس صالح جمالة، الى انها تهدف الى تقييم الاحتياجات المستمرة لعام2020، ومناقشة تحديث البيانات ورفعها للجهات المختصة وماشر للخطط لتتعافي في المرحلة القادمة.