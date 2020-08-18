شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصلحة الهجرة والجوازات بعدن تنفذ عدد من الإجراءات الاحترازية استعداداً لاستئناف عملها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة المؤقتة عدن العميد محمد البطاني، عن تنفيذ المصلحة عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك استعداداً لاستئناف العمل بعد التوقف جراء انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

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واشار العميد البطاني، إلى وجود خطة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان والمجالس المحلية بمحافظة عدن،والتي تشمل توفير وسائل وقائية احترازية تهدف إلى سلامة المواطنين والموظفين العاملين في الجوازات، لضمان عدم انتشار فيروس كورونا..مشددا أهمية الحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وتقديم كافة الخدمات بكل يسرٍ وسهولة.

ولفت مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات بعدن، الى أن الموعد المحدد لبدء العمل سيتم الإعلان عنه في حين تستكمل كافة الإجراءات، بحسب توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري.