شكرا لمتابعة خبر عن الحوثي : يعلن السيطرة على 1000 كيلو متر مربع في البيضاء و12 معسكرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، مساء اليوم الثلاثاء، السيطرة على 1000 كيلو متر مربع في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر سريع في بيان له أن جماعته نفذت عملية عسكرية واسعة وتمكنت من قتل وإصابة 250 من افراد الجيش وتدمير 12 معسكرًا وتجمعا لهم خلال العملية العسكرية في منطقة ولد ربيع.

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وزعم البيان تحرير 1000 كم مربع واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة ومئات الأحزمة والعبوات الناسفة. ولم يصدر -حتى لحظة كتابة الخبر- أي بيان أو تعليق من قبل القوات الحكومية للتعليق على ذلك.