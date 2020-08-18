شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في السعودية : الجنس الحرام يقود ثلاثة شباب إلى مفاجئة لم تخطر على بآلهم .. ما وجدوه بعد استدراجهم بالرياض كان صادم وغير متوقع ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وقع مواطنين سعوديين يلهثون وراء “الجنس الحرام ” ضحية عصابة من 3 شبان في الرياض، يقومون باستدراج ضحاياهم عبر منشورات جنسية بمواقع التواصل مستغلين حسابات مزيفة بأسماء نساء ثم يعتدون عليهم ويسلبونهم أموالهم.

وفي التفاصيل فقد نشرت وزارة الداخلية السعودية، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، سناب شات، يفيد بقيام شرطة الرياض بالقبض على 3 أشخاص قاموا بانتحال صفة النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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الفيديو المنشور أوضح أن المتهمين الثلاثة قاموا بوضع صور وعبارات ذات إيحاءات جنسية؛ لجذب ضحاياهم من فئة الشباب.

وبعد استدراجهم يقومون بالاستيلاء على مركباتهم وما بحوزتهم من مقتنيات شخصية بالقوة، وإجبارهم على الإفصاح عن الأرقام السرية لبطاقاتهم البنكية وسحب المبالغ المالية منها.

هذا وقالت وزارة الداخلية السعودية عبر مقطع الفيديو، إن الجهات المختصة تمكنت من الكشف عن هوية 3 أشخاص في العقد الثاني من العمر، والقبض عليهم.

واتضح امتهانهم لذلك الأسلوب واعترفوا بارتكاب حادثتين وفق الأسلوب الإجرامي المشار إليه، والاستيلاء على مركبة ومبالغ مالية تقدر بتسعة آلاف ريال.

وأكدت بيان الداخلية على أنه تم إيقاف المقبوض عليهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.