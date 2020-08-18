شكرا لبحثكم عن خبر للمغتربين اليمنيين.. الجوازات السعودية تحدد شروطاً جديدة لعودة المقيمين المغادرين خارج المملكة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت المديرية العامة للجوازات، ‬⁩بأنه ليس هناك عودة للمقيمين الذين غادروا المملكة إلا بعد انتهاء جائحة ⁧‫كورونا‬⁩ وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

ويأتي هذا القرار من المديرية العامة للجوازات بعد قرار المملكة اقتصار الحج هذا العام على حجاج الداخل من كل الجنسيات وبأعداد محدودة جدا.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، ‬⁩بأنه ليس هناك عودة للمقيمين الذين غادروا المملكة إلا بعد انتهاء جائحة ⁧‫كورونا‬⁩ وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

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ويأتي هذا القرار من المديرية العامة للجوازات بعد قرار المملكة اقتصار الحج هذا العام على حجاج الداخل من كل الجنسيات وبأعداد محدودة جدا.

وعن آلية تمديد التأشيرات للمقيمين العالقين خارج المملكة قالت الجوازات في وقت سابق: “في حال المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد”، علماً انه في حال صدور قرارات او تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.



وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال انتهاء مدة تأشيرة زيارة العمل (90) يوماً، فإنه يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة من أجل إتمام الإجراء.