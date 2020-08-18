أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

عاجل.. القوات الحكومية توجّه ضربات موجعة للمليشيات في جبهتي الضيق ونجد العتق https://www.elyamnelaraby.com/496135/ صحيفة: خيار السلام الذي اتخذته الإمارات هو نتاج رؤية شاملة ودقيقة https://www.elyamnelaraby.com/496138/ قصف حوثي على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/496151/ قناصة ومدفعية القوات المشتركة تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/496154/ Advertisements الإعلان عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات https://www.elyamnelaraby.com/496156/ شاهد.. تصريح البحسني بتدشين الحملة الشاملة للامراض الناقلة بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/496166/ تعرف على عدد المستفيدين من مشروع الحماية القانونية للأطفال بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/496171/ السومحي يزور مقر القيادة المحلية لانتقالي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/496186/ انعقاد لقاء تشاوري بعدن لمناقشة عدد من قضايا التعليم https://www.elyamnelaraby.com/496189/ البحسني ينعي مدير عام مديرية الريدة وقصيعر العقيد صالح حسن العمقي الذي وافته المنية اليوم https://www.elyamnelaraby.com/496190/

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