التوقيع على أربعة عقود لمشروع مرافق الصرف الصحي بمدينة تريم حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

وقع بمدينة تريم محافظة حضرموت، اليوم، على أربعة عقود لمشروع الصرف الصحي لمدينة تريم الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتكلفة اجمالية بلغت 25 مليون دولار .



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ويشمل العقد الأول من تلك العقود الأربعة محطة الضخ مع خط الطرد الذي يربط بين الشبكات الداخلية الى محطة المعالجة، فيما تشمل العقدين الثاني والثالث الشبكات الداخلية بإجمالي 130 كيلو متر طولي موزعة مناصفة على العقدين ، إضافة الى عشرة آلاف وصلة منزلية، فيما يشمل العقد الرابع محطة المعاجلة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية ستة عشر ألف متر مكعب في اليوم موزعة على مرحلتين ، وتصل أطول فترة لتنفيذ لأحد العقود الأربعة سنة وأربعة أشهر .

في حفل التوقيع استعرض القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي الخطوات العملية التي تمت منذ بداية المشروع حتى هذه المرحلة..معرباً عن أمله بأهمية الدعم المجتمعي لتنفيذ المشروع، وفق التصاميم والدراسات الفنية والمعايير الهندسية المعدة له..لافتا الى أن الدراسات تستوعب كل الأفكار التي تدور في أذهان المواطنين والآثار المتوقعة بعد استكمال إنشاء مرافق الصرف الصحي .

من جانبه، اشاد وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، بجهود قيادة وزارة المياه ومتابعتها الجادة والحريصة لجعل مكونات المشروع واقعا ملموسا ، من خلال العمل على تذليل الصعوبات التي رافقت الفترة السابقة..مؤكدا على أهمية أن يتم تنفيذ المشروع في وقته الزمني المحدد وفق الدراسات الفنية.