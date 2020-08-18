شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تجرف "خطر قاتل" من اليمن إلى السعودية والدفاع يتدخل فورا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى الاحد، بلاغاً عن العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد الأودية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى اراضي السعودية.

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وأكد أنه على الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل أي إصابات في المواقع.

وجرفت السيول مئات الآلاف من الالغام التي زرعتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بمختلف أنواعها واحجامها، خلال الاسابيع الماضية، في مختلف المناطق والمدن اليمنية التي شهدت الحرب الحوثية.