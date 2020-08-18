شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان... هروب قيادات كبيرة وعائلاتهم الى محافظة شبوة قادمين من مارب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر قبلي في محافظة شبوة ان قيادات اخوانية وصلت مع عائلاتها اليوم الثلاثاء الى المحافظة قادمين من مدينة مارب. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأكد المصدر ان مدينة بيحان استقبلت اليوم العشرات من الاسر الهاربة عقب اقتراب مليشيات الحوثي من مدينة مارب. وبيحان هي مدينة شبوانية محاذية لمارب. وتقترب المعارك من مدينة مارب وسط عدم مشاركة لقوات الجيش التي غاد اكثرها نحو شقرة وشبوة في حين تدافع القبائل فقط عن المدينة.

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