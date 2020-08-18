شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. سلطان سلطنة عمان يصدر أكبر حزمة مراسيم منذ تولية الحكم منها تعيين نجله في هذا المنصب الرفيع ويطيح بأطول وزير من منصبه . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، ٢٨ مرسوما سلطانيا تتضمن إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى. ومن ضمن المراسيم تعيين بدر البوسعيدي وزيراً للشؤون الخارجية بدلا من يوسف بن علوي الذي قضى نحو 50 عاما في المنصب. كما أصدر مرسوما بتعيين نجله «ذي اليزن بن هيثم بن طارق آل سعيد» وزيراً للثقافة والرياضة والشباب. Advertisements وتعد تلك المراسيم، لأول مرة و بمثابة إعادة هيكلة للكثير من مفاصل الدولة، كما تعد أكبر حزمة من المراسيم يصدرها السلطان العماني، منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير الماضي.

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