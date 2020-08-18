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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أعلن العميد يحيى سريع، مساء اليوم الثلاثاء، القضاء على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع ومحيطها بمحافظة البيضاء التي كانت تحت سيطرة الجماعات التكفيرية بعملية عسكرية واسعة للقوات المسلحة اليمنية.
وأكد متحدث القوات المسلحة مصرع وإصابة وأسر أكثر من 250 من العناصر التكفيرية، وتدمير 12 معسكرًا وتجمعا لهم خلال العملية العسكرية في ولد ربيع.
كما أكد تحرير 1000 كم مربع واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة ومئات الأحزمة والعبوات الناسفة.
وأشار إلى أن تحالف العدوان ساند مرتزقته مما يسمى بـ”داعش” و”القاعدة” بعشرات الغارات إضافة لدعم بالمال والسلاح.
وأشاد بيان القوات المسلحة بالدور البارز والمشرف لقبائل مديريات القرشية وولد ربيع وكل أحرار البيضاء في إسناد أبطال الجيش واللجان الشعبية لتطهير مناطقهم من العناصر التكفيرية (داعش والقاعدة) رغم الإسناد الكبير من دول العدوان السعودي الأمريكي.
ولفت إلى أن العملية العسكرية النوعية في ولد ربيع بالبيضاء سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال الأيام القادمة.
وختم العميد يحيى سريع البيان بالتأكيد على استمرار القوات المسلحة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى تحرير أراضي الجمهورية اليمنية وتحقيق الاستقلال.
كانت هذه تفاصيل خبر ابطال الجيش واللجان يحررون 1000 كم مربع من ايدي الجماعات التكفيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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