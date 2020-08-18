شكرا لبحثكم عن خبر جريمة حوثية تشعل غضبا عارما في أوساط المواطنين بتعز (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصيبت طفلة مساء اليوم في تعز، برصاص قناص جماعة الحوثي الانقلابية المتمركز في الأطراف الشمالية الشرقية للمدينة.

وقال شهود عيان لـ"يمن برس" إن الطفلة رويدا صالح بن صالح الأبيض والبالغة من العمر ثمانية أعوام، أصيبت في رأسها إثر استهدافها برصاص قناص جماعة الحوثي المتمركز في تبة "أبوالذهب" الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة، بينما كانت تجلب الماء إلى منزلها جوار فندق سبأ في حي الروضة.

وأثارت جريمة الحوثيين غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي وأوساط الرأي العام.



واستنكر رواد هذه المواقع ما تقوم به الجماعة الحوثية من استهداف متواصل للأطفال والنساء في محافظة تعز ..كما انتشرت صورة الطفلة عقب قنصها بشكل واسع .

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