شكرا لبحثكم عن خبر بريطانيا تعلق على مقتل الطبيب اليمني بطريقة وحشية في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون إن اليمن بحاجة إلى السلام والأمن للتخلص من الإرهاب بشكل نهائي.

وأضاف السفير البريطاني في تغريدة على تويتر إن القتل الوحشي للطبيب اليمني مظهر اليوسفي،، على يد تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء فعل مشمئز.

والسبت الماضي أقدمت عناصر من القاعدة على قتل وصلب طبيب الأسنان مظهر اليوسفي في منطقة الصومعة بمحافظة البيضاء، بتهمة رصد تحركات التنظيم.



وتداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي فيديو بثه تنظيم القاعدة لطبيب يمني أعدمه التنظيم مؤخرا في محافظة البيضاء وسط اليمن.

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وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي لم تسمه، قوله إن تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء اختطف في الأسابيع الماضية خمسة رجال وسبع نساء بتهمة رصد تحركات التنظيم.

وقال المسؤول إن التنظيم يعتزم إعدام الخمسة الرجال والسبع النساء رغم جهود الوساطات القبلية، كما أبدى المسؤول المحلي تخوفه من عزم عناصر القاعدة إعدام شخص آخر اليوم الاثنين أيضا في الصومعة بتهمة التجسس.

وينشط التنظيم في مديرة الصومعة بعد تقلص نشاطه في جنوب اليمن.

يذكر أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب استغل خلال السنوات الماضية سيطرة جماعة الحوثي على بعض المناطق في اليمن، وانتشار الفوضى، لتعزيز وجوده.

وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتّخذ من اليمن مقرا أخطر فروع القاعدة.