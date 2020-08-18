شكرا لبحثكم عن خبر تنظيم القاعدة يصدر أوامر بإعدام 12 شخصاً بينهم نساء في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مسؤول محلي في محافظة البيضاء، عن اختطاف تنظيم القاعدة لخمسة رجال و7 نساء في الأسابيع الماضية، بتهمة رصد تحركات التنظيم، وصدور أوامر (تنظيمية) بإعدامهم رغم جهود تبذلها وساطات قبلية.

المسؤول المحلي، أبدى تخوفه أيضاً من إعدام شخص آخر، ربما أنه قد قتل بالفعل، في مديرية الصومعة التي ينشط فيها التنظيم بشكل لافت، بتهمة التجسس.

وصباح السبت الماضي، أقدم عناصر من تنظيم القاعدة، بإعدام وصلب طبيب الأسنان مظهر اليوسفي (40 عاماً)، في مركز الصومعة الصحي الذي يعمل فيه منذ 12 عام.