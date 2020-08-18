شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يحكمون بإعدام نجل"جمال عبد الله" في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت محكمة حوثية، أمس الأحد، حكماً يقضي بإعدام مواطن بتهمة التخابر وإعانة التحالف بقيادة السعودية .

وقال المحامي "عبدالمجيد صبرة"، إن محكمة الاستئناف الحوثية في صنعاء أيدت حكمًا يقضي بإعدام المواطن "عقبة جمال عبدالله" بتهمة التعاون مع ما وصفوه بـ"العدوان" في إشارة إلى التحالف العربي.



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وأكد المحامي صبرة، أن المحكمة الجزائية الحوثية كانت قد أصدرت في سبتمبر من العام الماضي حكما بإعدامه تعزيزا ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي كانت قد اختطفت المواطن عبقه في عام 2016 موضحا بأنه ظل نحو ثمانية أشهر قيد الاحتجاز في جهاز المخابرات الحوثية وتم إحالته إلى النيابة في مايو من العام 2017ولم يتم التحقيق معه إلا بعد 6 أشهر .

يشار إلى أن الجماعة الحوثية عمدت منذ سنوات إلى استخدام القضاء في مناطق سيطرتها للتخلص من المناوئين لها بالإضافة اعتقال الصحفيين والناشطين وتوجيه التهم الباطلة لهم.