شكرا لبحثكم عن خبر بن دغر يكشف عن تأسيس شركات استثمارية سعودية في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف رئيس الوزراء السابق، مستشار الرئيس هادي، أحمد عبيد بن دغر، عن تأسيس شركات استثمارية في اليمن برأس مال سعودي.

وقال بن دغر في تغريدات على "تويتر" الإثنين، "استقبلت اليوم أخي وصديقي د.عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيس المجلس الإقتصادي السعودي- اليمني، وأبلغني أن المجلس الذي تشمل عضويته رجال أعمال مرموقين في المملكة، تمكن بعد التنسيق مع الجهات المختصة في اليمن، من تأسيس شركات، وجهتها الرئيسية اليمن، بداية من المحافظات المحررة وتالياً نحو كله اليمن".

وأضاف "أكدت له أن بعض المناطق المحررة جاهزة للاستثمارات المشتركة السعودية اليمنية، وفي مجالات عديدة تتوفر فيها ظروف مناسبة للعمل المشترك مع القطاع الخاص اليمني، والمستثمرين".



وكان بن محفوظ أعلن أواخر العام الماضي عن تأسيس 37 شركة سعودية بمدينة عدن برأسمال قدره 200 مليون ريال سعودي.