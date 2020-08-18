شكرا لبحثكم عن خبر الموت يختطف أرواح خمسة يمنيين في أمريكا ..هذا ما حدث! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لقي خمسة يمنيين حتفهم اليوم في إحدى شواطئ ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وذكرت صفحة "المغترب اليمني في أمريكا" على موقع فيسبوك، أن غرق هؤلاء الشباب جاء نتيجة انقلاب قارب كانوا يستقلونه في عمق البحر.



وقالت الصفحة إن شرطة ولاية إنديانا عثرت على شابين الأول يبلغ من العمر 15 عاما والآخر يبلغ من العمر 18 عاما وتم نقلهما إلى المستشفى، في حين ما يزال الثلاثة الآخرون مفقودين حتى الآن. ولفتت إلى أن شرطة مدينة بورتاغ بولاية إنديانا، أفادت بأن الشاب اليمني محمد الصلاحي لا يزال مفقودا، وأن عمليات البحث عنه جارية مع شروق الشمس.

ولم يصدر بعد أي تعليق من السفارة اليمنية في واشنطن حول الأمر.