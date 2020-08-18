انعقاد لقاء تشاوري بعدن لمناقشة عدد من قضايا التعليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

الخليج 365 - عدن

ناقش لقاء تشاوري عقد ،اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن ، عدد من المواضيع المتعلقة بالانضباط الوظيفي والعلاقة بين القيادات التربوية والمعلمين وحقوق المعلمين ومدى توفير الكتاب المدرسي إضافة إلى التدوير الوظيفي و موضوع المعلمين المنقطعين.



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كما هدف اللقاء، الذي ضم قيادات وكوادر من الإدارات والهيئات التربوية والتعليمية وأعضاء مجالس الطلاب واولياء الامور بعدن ،الى تقييم واقع العملية التعليمية والتربوية التي تمر بها المدارس بعدن خلال المرحلة الراهنة والمساهمة في وضع الحلول الكفيلة لمعالجتها مع الجهات ذات العلاقة.

واثري اللقاء بعدد من النقاشات المستفيضة والمداخلات التي تمحورت بمجملها حول السبل المثلى لمعالجة قضايا تدني مستوى التعليم والصعوبات التي تواجهها المدارس وطرق التغلب عليها.

وخرج اللقاء بجملة من التوصيات التي دعت إلى ضرورة تجويد مخرجات التحصيل التعليمي وتطويره وحل مشكلة المعلمين المنقطعين وتعزيز مبدأ العقاب والثواب لحل الانضباط الوظيفي والاهتمام بحقوق المعلمين والالتزام باللوائح والضوابط القانونية المنظمة إلى جانب تفعيل عملية التدوير الوظيفي لما لها من اثر في تصحيح الاوضاع والمشاكل التي تواجه المدارس