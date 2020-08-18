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السومحي يزور مقر القيادة المحلية لانتقالي حضرموت

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

السومحي يزور مقر القيادة المحلية لانتقالي حضرموت

الخليج 365 - المكـلا

التقى الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي  بمحافظة حضرموت ، بمكتبه، اليوم الثلاثاء ، وبحضور نائبه ، سالم أحمد بن دغار ، المقدم حسين سعيد باحسين السومحي ، الذي زار مقر القيادة المحلية بحضرموت للتعبير عن دعمه وتأئييده للمجلس الانتقالي الجنوبي ومباركته لقيادته السياسية ، الصمود البطولي للقوات الجنوبية في مختلف جبهات القتال ، ونجاح المفاوض الجنوبي في الميدان السياسي.

 

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ورحب رئيس قيادة انتقالي حضرموت ، ونائبه ، بالمقدم السومحي .. مشيدين بجهوده ومساعيه الخيرة في حل الكثير من القضايا والنزاعات بين المواطنين .. معبرين عن امتنانهم لزيارته وشكرهم لما أبداه من حس وطني تجاه الجنوب وممثله السياسي ، المجلس الانتقالي الجنوبي ، المعبر عن تطلعات أبناء الجنوب في التحرر والاستقلال  .

 

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في حضرموت ، مؤكدا على أهمية تكاتف الجميع وتوحيد الجهود للمحافظة على أمن واستقرار المحافظة ، وتوفير الخدمات والحياة الكريمة لأبنائها ، ومعالجة الاختلالات الأمنية ، وإيقاف نزيف الدم في مناطق الوادي .

 

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