حدث الان.. غارات جوية في مأرب(تفاصيل أولية)

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عدن - ياسمين التهامي - حدث الان.. غارة جوية في مأرب(تفاصيل أولية)شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية غارة جوية في مأرب شرق البلاد. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقال مصدر عسكري ان غارة جوية استهدفت تعزيزات للحوثيين . واستهدف طيران التحالف الان في مديرية مجزر بالمحافظة ادى الى تدمير ٣ اطقم. ويأتي هذا بالتزامن مع اعلان الحوثيين ي عن بيان بعد ساعات لعمليات عسكريه واسعة.

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