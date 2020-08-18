شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يعلن حسم المعركة في مأرب والحوثيين يصدرون بيان انهزامي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ميدانية عن خارطة السيطرة والمواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة "ماهلية" غرب محافظة مأرب 173كم شرق اليمن.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

‌‎

وبحسب المصادر فإن المعارك تدور بين قوات الجيش والحوثيين، في أطراف مديرية "ماهلية" في المناطق المحاذية لجبهة "قانية" التابعة لمحافظة البيضاء.

Advertisements

وتسيطر قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل على مديرية ماهيلة بالكامل، باستثناء الأطراف المحاذية لمنطقة "قانية" والتي تشهد معارك عنيفة منذ عدة أيام.

وطبقا للمصادر فإن مليشيا الحوثي توغلت في اطراف ماهلية وسيطرة على "جبل الرخيم" و "العرش" و "آل أحمد" و "القرض" وهذا المواقع تشكل نسبة صغيرة من مساحة المديرية، وتقدر المناطق التي تسيطر عليها المليشيات بنحو 10% من المساحة الإجمالية للمديرية.

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وتمكنت القوات الحكومية من التصدي لهجمات الحوثيين في أطراف مديرية ماهلية، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الارواح والعتاد.