شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن .. مصادر تكشف عن ترتيبات إماراتية لعقد لقاء إسرائيلي يمني في أبوظبي بحضور قيادات بارزة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر خاصة عن صدور أوامر إماراتية لكل من حلفائها في الساحل وكذلك في عدن بضروة تأييد الصفقة الإماراتية الإسرائيلية ومهاجمة منتقديها والترويج لها تمهيدا للقاء علني مع الإسرائيلين في اليمن. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وقالت المصادر أن القيادات الإماراتية في عدن وزعت مواد إعلامية جاهزة الى الناشطين التابعين لطارق عفاش وكذلك ناشطى الإنتقالي بالتطبيل للصفقة وإعتبارها إنجازا ، لمحمد بن زايد ، ووصفها بالإنجاز الدبلوماسي والتاريخي” و”بارقة الأمل للسلام. Advertisements وقالت المصادر أن أبو ظبي تنوي عقد إجتماع جديد يضم قيادات في الانتقالي وكذلك من ألوية حراس الجمهورية مع قيادات اسرائيلية في الإمارات ومن ثم في اليمن، لكن هذه المرة على الطاولة. وكان ناشطون طارق عفاش والإنتقالي قد شنوا حملة هجومية على منتقدي الخيانة الإماراتية، ووصفهم بأنهم “عملاء لقطر وإيران”. وإنهالت ردود أفعال يمنية غاضبة على الإعلام الذي يموله، طارق عفاش، والإنتقالي ، والذي برر وأيد الصفقة الإسرائيلية الإماراتية رافضين تمرير المشاريع التطبيعية في اليمن.

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