شكرا لقرائتكم خبر عن نجل طلال مداح يفاجئ جمهور ومحبي والده الراحل ويعلن إيقاف بث أغانيه في العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فاجأ عبدالله ابن الفنان طلال مداح ، جمهور والده الراحل بإعلانه عن إيقاف بث أعمال والده في العالم.

وقال عبدالله في تغريدة على حسابه بتويتر : “كثير من أغاني الوالد بتحجب عن طريق sbc و Mazzika باتفاق مع قولدن كاسيت كموزع لشركة فنون الجزيرة، وبما أن الموضوع وصل لكل واحد يقول حقي انترنتياً، وعشان أريحهم كلهم وغيرهم، رفعت شكوى بتوقيف كافة أعمال طلال مداح في العالم كله، حتى يتم حلها”.

وأوضح في تصريح لـ “العربية نت ” : “بعد إغلاق القناة السعودية لقناتنا “طرب” باليوتيوب، لأننا أخذنا من حفلات طلال مداح بالتلفزيون ووضعناها بالقناة، حيث قامت برفع شكوى لليوتيوب مما جعلهم يغلقون القناة بعد خمس سنوات عمل فيها، وبعدها قمنا بفتح قناة طلال TV، منذ عام ٢٠٠٢، وبجهود فريق محب لطلال مداح وفنه، قمنا بتسجيل ومونتاج لأغلب حفلاته، وعلى مدى هذه السنوات جمعنا ما يقارب 1500 تسجيل، من عدة قنوات وحفلات، و عدد ما حذفناها من قناتنا وتابعة للتلفزيون السعودي وغيره ٣٠٠، لنتفاجأ وخلال شهرين بإنذارين من اليوتيوب، وذلك بعد شكوى شركة مزيكا”، وفقا لقناة العربية.

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وأضاف: “لذلك لن أنتظر إنذار ثالث لإغلاق القناة، وسأقوم بنفسي بقفل القناة، خاصة أن القناة لا تدر عليّ دخل مادي، والخاسر الوحيد هم جمهور طلال مداح، وكل الذي كنت أرغبه من أي جهة ترى أن لديها حقوق بأي فيديو على القناة، تقوم بمراسلتي قبل التقدم بشكوى لليوتيوب، خاصة أن قناتي مجانية، وليس عليها حقوق”.

وتابع: “قناة مزيكا لم تتعاقد مع الوالد ولا معي، والمحامي يعمل على التواصل معهم لمعرفة حالة الشكوى لديهم، وقراري هذا لن أنفذه في الوقت الحالي، ولكن هذا ما سيحصل خلال القريب العاجل، وبعدها قد أفتح القناة مجدداً، ولكن ذلك ليس قبل سنتين أو ثلاث”.

وختم تصريحاته قائلا: “من حقي أن أوقف الأغاني في أي مكان تبث منه، سواء داخل السعودية أو خارجها، وفي اليوتيوب أوالمواقع الأخرى، وسأقوم بسحب الأغاني من السوق”.

يذكر ان الفنان طلال مداح هو فنان سعودي من مؤسسي الاغنية السعودية وتعود اصوله الى وادي يبعث بمحافظة حضرموت في اليمن.