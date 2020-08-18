شكرا لمتابعة خبر عن حيلة جديدة للانتقالي يلتف بها على اتفاق الرياض ويستخدمها بدلا عن الادارة الذاتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيًا، تخليه عن "الإدارة الذاتية" ،لكنه يعتزم تشكيل لجان في كافة مؤسسات الدولة الخدمية والانتاجية، بعد اقل من شهر من اعلان اتفاق تسريع اتفاق الرياض.

وذكر موقع المجلس على "الإنترنت" الاثنين، أن هذا التأكيد جاء خلال اجتماع ما أسماها بـ"اللجنة الاقتصادية العليا بالمجلس الانتقالي" لبحث التطورات الراهنة على متخلف الأصعدة.

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وقالت اللجنة التابعة للإنتقالي، إنها ستقوم "بتشكيل اللجان التخصصية في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية مستقبلًا". بدلا عن الإدارة الذاتية والإشراف على مؤسسات الدولة.

وتتشابة خطوة الإنتقالي المدعوم من الإمارات مع ما قامت به جماعة الحوثي ، عقب انقلابها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014، حيث اعلنت عن توزيع مشرفين تابعين لها في كل المؤسسات الحكومية.

وكان الانتقالي الإماراتي قد أعلن نهاية الشهر المنصرم، تخليه عن إعلان ما يسمى بـ الإدارة الذاتية " مقابل عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في الأيام القادمة.

يذكر أن المجلس المدعوم من الامارات، كان قد أعلن ما أسماها بـ"الادارة الذاتية" في الـ 26 من إبريل 2020، ضمن تصعيده ضد الحكومة الشرعية، ورفض تنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين الجانبين مطلع نوفمبر 2019.